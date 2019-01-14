Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось

Специалисты не смогли установить связь с радиотелескопом «Спектр-Р», сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Он сообщил, что «связь с аппаратом по командной радиолинии» так и не была установлена. Блошенко уточнил, что к 21.30 мск «программа понедельника выполнена» полностью, передает ТАСС.

При этом станция приема научных данных в Пущино видела несущий сигнал передатчика научных данных. Как пояснил Блошенко, это служит косвенным доказательством того, что аппаратура телескопа работоспособна.