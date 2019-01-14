Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом

Встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинской коллегой Людмилой Денисовой отменилась из-за того, что российская уполномоченная была вынуждена срочно выехать в Ростовскую область, где произошел взрыв газа в городе Шахты.

«В связи с трагическими событиями в городе Шахты выехала в Ростовскую область для выяснения ситуации и организации личного приема граждан», – написала Москалькова в своем Instagram.

Ранее омбудсмены договорились о встрече в Москве. Москалькова сообщила Денисовой, что все запросы коллеги поступают к ней лично, работа по ним проводится незамедлительно, передает РИА «Новости».

Российский омбудсмен заявила, что готова «направить все необходимые разъяснения и ответить на все интересующие вопросы».

14 января в квартире на девятом этаже дома в Шахтах взорвался газ. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек.