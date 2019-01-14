Порошенко упрекнули в «безбожной» предвыборной агитации

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14 января, понедельник | Последнее обновление — 15:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучена идея создания «газовой полиции»
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России будет сложно конкурировать с Африкой
«Медвежья болезнь» товарища Зюганова
В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России
Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»
Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой
Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России
Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
В Москве затопило крупный транспортный тоннель
В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штабПодробности...
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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