Порошенко упрекнули в «безбожной» предвыборной агитации

Президент Украины Петр Порошенко «безбожно» использует томос об автокефалии «новой церкви» для своей предвыборной агитации, заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

«Простите, но президент Порошенко эксплуатирует томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации. Для украинцев было необходимо оторвать церковь от Кремля, для того чтобы она служила интересам общества, а не интересам Банковой», – заметила она в своем Facebook.

Ранее интернет-пользователи также высмеяли официально не объявленный старт предвыборной кампании Порошенко, который проходит в виде «томос-тура» по украинским городам.

Украинские СМИ сообщали, что во многих городах появились билборды с рекламой «томос-тура» Порошенко.