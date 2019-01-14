Сообщившего о «минировании» аэропортов и Госдумы задержали в Татарстане

Житель Татарстана, сообщивший о якобы минировании московских аэропортов и Госдумы, оказался психически нездоров, сообщил источник в экстренных службах.

Источник «Интерфакса» уточнил, что в настоящее время мужчина задержан.

Напомним, неизвестный сообщил правоохранительным органам о якобы минировании трех московских аэропортов – Домодедово, Шереметьево, Внуково.

Представитель аэропорта Домодедово сообщил РИА «Новости», что после поступления сообщения совместно с силовыми структурами были введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

В пресс-службе Внуково сообщили ТАСС, что все помещения аэропорта проверяются экстренными службами, работают кинологи. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуацию проводить не планировалось.

9 января полиция Магнитогорска задержала мужчину, который позвонил с ложным сообщением о минировании жилого дома.