Сбербанк поднял ставки по ипотеке

С понедельника, 14 января, Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта, такая мера потребовалась для «адаптации к рыночным условиям», сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

В кредитной организации рассказали РИА «Новости», что процентные ставки меняются по всем продуктам и программам, за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта – для кредитов с первоначальном взносом менее 20%», – сообщили в Сбербанке.

Там пояснили, что изменение процентных ставок стало следствием увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений.

О том, что Сбербанк собирается поднять ставки, стало известно в пятницу.

Последний раз банк поднимал ставки в октябре прошлого года – на 0,4 процентного пункта.