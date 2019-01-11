Сбербанк решил поднять ставку по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта, сообщил источник в банке.

«С понедельника банк хочет поднять ставки в среднем на 1-1,5 процентного пункта», – сказал источник РИА «Новости».

В октябре Сбербанк уже повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. В настоящее время базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%. На покупку готового жилья базовые ставки составляют 9,7-10,1%. Также банк предлагает рефинансировать ипотеку по 9,9%.