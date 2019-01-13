Мужчина погиб, проверяя неразорвавшуюся при запуске петарду

В селе Нестерово Пителинского района Рязанской области погиб 32-летний местный житель, который проверял неразорвавшуюся петарду, сообщает СУ СК по Рязанской области.

«Вечером 12 января 2019 года в селе Нестерово Пителинского района при запуске пиротехнических изделий погиб местный житель, 1986 года рождения. По данному факту Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте СУ СК.

Мужчина вместе с семьей и друзьями вышел на улицу, чтобы взорвать петарду. Он посчитал, что время ожидания залпа сильно превышено и решил проверить пиротехническое изделие.

«Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица сельчанин скончался на месте», – сообщили в СУ СК.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Ранее в Сети появилось видео гибели мужчины при запуске петарды-мортиры в Петербурге.