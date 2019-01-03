Опубликовано видео гибели жителя Петербурга при взрыве петарды-мортиры

В Ленинградской области житель Санкт-Петербурга погиб, когда пытался запустить мощную петарду-мортиру, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 1 января в поселке Бугры. 30-летний мужчина пытался запустить петарду шестого калибра «Фестивальный шар», передает 47news.

Петарда долго не срабатывала, а когда все же взорвалась, заряд попал мужчине в глаз. Житель Петербурга скончался на месте. Рядом находились его друг и девушка, пишет «Фонтанка».