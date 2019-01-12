Россия попала в рейтинг самых умных стран по версии британского портала Vouchercloud, опередив Бельгию, Канаду и Великобританию.

Первое место в рейтинге заняла Япония, передает издание Forbes.

На второй строчке оказалась Швейцария, на третьей – Китай. США расположились на четвертом месте, Нидерланды – на пятом.

Россия заняла шестое место, опередив Бельгию, Канаду, Великобританию и Южную Корею.

Рейтинг составлялся на основе данных о количестве лауреатов Нобелевской премии в каждой стране, а также на информации об успехах населения в учебе и уровне среднего IQ.

В списке в основном числятся страны Азии и Европы. По мнению автора статьи, за странами Азии будущее нашей планеты.