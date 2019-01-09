Галкин пристыл внука Пугачевой

Максим Галкин раскритиковал 27-летнего внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова за жалобы на то, что его подписчиками в Instagram являются люди старшего поколения.

На своей страничке Пресняков опубликовал мем «Ожидание – реальность», пожаловавшись на то, что на него подписана не молодежь, а люди постарше.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию – реальность могла бы быть с пустыми креслами», – ответил ему Максим Галкин.

Многие подписчики тут же выразили солидарность с Галкиным и отметили, что Пресняков не ценит своих слушателей. Некоторые обратили внимание, что опубликованный мем не соответствует действительности, ведь на концерты исполнителя ходят молодые слушатели.

Ранее Галкин опубликовал фотографию празднования Рождества у друзей Александры и Иде Достман; на снимке его супруга, 69-летняя певица Алла Пугачева, предстала в черной мини-юбке.