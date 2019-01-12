Европейские послы попросили Конгресс США снять санкции с «Русала»

Послы Европейского союза, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австрии направили председателю комитета Конгресса США по внешней политике Элиоту Энджелу коллективное письмо, в котором заявили о важности снятия санкций с компании «Русал» и его материнской компании En+.

В документе, датированном 4 января, отмечается, что европейская сторона понимает причины, по которым Соединенные Штаты ввели санкции против «российских олигархов». Однако, подчеркивается в обращении, европейские компании не должны страдать от этого. Чтобы избежать нежелательных последствий, «Русал» и En+ необходимо исключить из черного списка, передает «Интерфакс» текст письма европейских послов.

Ранее минфин США подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Однако позже глава ведомства Стивен Мнучин пообещал, что администрация Дональда Трампа продолжит проводить жесткую санкционную политику против России.