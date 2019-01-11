Президент Грузии обвинила Россию в дискредитации американской биолаборатории

Россия «осуществляет целенаправленную пропаганду» против созданной США лаборатории имени Лугара, заявила в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эта лаборатория является очень важным объектом для системы здравоохранения страны», – сказала она на пресс-конференции, отметив, что эту лабораторию и помощь США в ее создании «нужно ценить».

В целом, комментируя возможность восстановления отношений с Россией, которые Грузия разорвала в 2008 году, президент сказала, что не видит сейчас такой возможности.

«В нынешних условиях все контакты с Россией Грузия должна согласовывать с западными партнерами», – цитирует Саломе Зурабишвили Общественное ТВ Грузии.

«Сегодняшний день не дает нам возможности говорить о том, что Грузия может начать какие-то отношения с Россией», – заявила она.

Ранее российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования. Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране. Пентагон отверг эти обвинения.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие последствия может повлечь за собой американская биолаборатория на территории Грузии.