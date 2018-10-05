МИД высказался о ситуации с лабораторией Лугара в Грузии

Департамент информации и печати российского МИДа прокомментировал ситуацию с лабораторией им. американского сенатора Ричарда Лугара в Грузии, которую уличили в разработке биооружия для США.

В департаменте напомнили, что на территории лаборатории развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия.

«Американское военное ведомство, другие правительственные учреждения США и аффилированные с ними структуры оплачивают эксплуатационные расходы лаборатории, включая обеспечение ее безопасности, а также финансируют проводимые там исследования. Для сокрытия истинного характера и предназначения этого объекта он формально включен в систему здравоохранения Грузии», – говорится в коммюнике на сайте МИДа.

В министерстве отметили, что США не предоставляют информацию о «деятельности двойного назначения» в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Все это происходит в непосредственной близости от российских границ и не может не учитываться нами на предмет анализа обстановки в сфере обеспечения национальной безопасности. Российские государственные и общественные деятели, Министерство иностранных дел, грузинские эксперты и общественники неоднократно выражали озабоченность в связи с деятельностью лаборатории в Алексеевке, предавали гласности нелицеприятные факты», – сказали в МИДе.

Российские дипломаты намерены задействовать «двусторонние дипломатические каналы для прояснения ситуации и планирования дальнейших действий в данной связи». В министерстве выразили надежду, что разрешение проблемной ситуации произойдет с помощью «механизма консультаций», предусмотренного международными Конвенциями.

«Если этого не произойдет, будем использовать другие возможности, апеллируя напрямую к международному сообществу и мировому общественному мнению», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты также отреагировали на приглашение в Центр Лугара российских ученых. В МИДе считают, что мероприятие готовится «с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта».

«Естественно, российские специалисты не будут принимать участие в таком пропагандистском фарсе. Еще 13 августа в Женеве на совещании экспертов государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия российская делегация уже выразила свое отношение к этой весьма сомнительной затее», – заключили в министерстве.

Ранее Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара. При этом Грузия пригласила российских ученых посетить вызывающий подозрения Москвы центр.

В четверг Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. В материалах, опубликованных экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, говорится о деятельности США в грузинской лаборатории.