Историк подсчитал потери Красной армии при прорыве блокады Ленинграда

Историк Вячеслав Мосунов представил книгу «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», в которой приводятся данные о 170 тыс. убитых и пропавших военнослужащих советских войск во время операции по прорыву блокады.

«В ходе работы над книгой получилось подсчитать потери на разных этапах операции по прорыву блокады и в ходе дальнейшего наступления, когда в феврале 1943 года шли крупные боевые действия в Южном Приладожье с целью развить успех [советских войск]. Эти потери составили по меньшей мере 170 тыс., причем это минимум. До этого у нас были только оценочные цифры без точных данных. Существовала цифра [потерь] 115 тыс. при прорыве блокады, но эта цифра только до конца января 1943 года, дальше потери не считали и не публиковали», – рассказал Мосунов на презентации, передает ТАСС.

на презентации, проходившей в преддверии 76-й годовщины прорыва блокады и 75-й годовщины ее полного снятия.

Помимо прочего, в исследовании историка приводятся данные о потерях немецких войск за тот же период.

«Удалось найти ежедневные отчеты, помесячные доклады и общие сводные отчеты, которые штаб армии представил в апреле 1943 года. По этим документам, весь 26-й немецкий армейский корпус, который удерживал Южное Приладожье, где была прорвана блокада, с 12 января по 10 марта указанного года потерял почти 34 тыс. человек», – добавил автор книги.

Он пояснил, что в ходе написания использовал источники, ранее не использовавшиеся учеными.

Например, в исследовании приводились документы о расследовании действий 2-й ударной армии в марте 1943 года после прорыва блокады Ленинграда. Это соединение около полутора месяцев прорывалось к позициям врага через болота, военные рассчитывали освободить важную для снабжения города железнодорожную станцию Мга. Противник воспользовался несогласованностью действий советских частей и за несколько часов уничтожил созданный плацдарм.

«Хотя материалы расследований [штаба Волховского фронта] позднее были рассекречены, они не были использованы в исследованиях. Эти документы показывают комплекс проблем, хорошо показывают взаимоотношения внутри советских подразделений <...>. Такие материалы полезны, они представляют большой пласт информации, который еще предстоит изучить», – пояснил историк.

Блокада Ленинграда длилась на протяжении 872 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В январе 1943 года осада была прорвана, и было налажено регулярное снабжение осажденного города. Всего за время блокады в Ленинграде от голода, холода, бомбардировок и артобстрелов погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей Ленинграда.