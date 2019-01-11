Расследованием громкого похищения человека в Москве занялся СК

Главное Следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту похищения мужчины из столичного ресторана.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», – говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел на проспекте Мира. «Неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что личность похищенного установлена, по месту его жительства проведен обыск, ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений», – заключает ведомство.

Напомним, в четверг СМИ сообщали о похищении человека в одном из московских ресторанов. Источники в правоохранительных органах рассказывали, что похищенный – украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, являющийся главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.