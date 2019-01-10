В Москве из ресторана со стрельбой похитили человека

В Москве одного из посетителей ресторана на Проспекте мира обстреляли и похитили, сообщают СМИ.

«Предварительно, на Проспекте мира около одного из ресторанов неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, после чего забрали его в свой автомобиль и скрылись», – сказал осведомленный источник «Интерфакса».