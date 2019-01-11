Рубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 11 января, российская национальная валюта снижается к доллару и евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти.

Курс доллара повышался на 9 копеек – до 67 рублей, курс евро – на 30 копеек, до 77,20 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти с утра снижается на 0,1%, до 61,61 доллара за баррель по марке Brent.