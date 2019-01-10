Казахстанский певец оплевал и ударил ребенка на своем концерте

Казахстанский автор песен и исполнитель Торегали Тореали плюнул ребенку в рот и пнул его на концерте в Астане, сообщают СМИ.

На концерте в казахстанской столице к певцу вышел ребенок, чтобы вручить цветы, однако артист, вместо того, чтобы обнять мальчика, плюнул ему в рот и пнул его со сцены, передает портал 365info.kz.

Также в соцсетях имеется видеозапись произошедшего.

«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», – сказал Тореали со сцены.

Издание отмечает, что исполнитель известен своими скандальными выходками. По тем же данным, в Казахстане некогда существовал древний обычай плевать ребенку в рот, чтобы передать свой талант.