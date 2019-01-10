Вооруженный ножом москвич украл ноутбук у матери

Вооруженный ножом безработный мужчина похитил у матери ноутбук и скрылся; проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 8 января в квартире на улице Флотская, передает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

«Оперативники выяснили, что по указанному адресу гражданин 2001 г. рождения, угрожая своей матери 1958 г. рождения ножом, отрыто похитил у нее ноутбук и скрылся. Материальный ущерб составил около 5 тыс. рублей», – сообщили в полиции.

Молодой человек нигде не учится и не работает.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре в Москве при проверке документов мужчина ударил полицейского ножом в сердце.