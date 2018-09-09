Франция собралась оборудовать военные спутники видеокамерами

На обновление потенциала оборонных спутников Франция потратит 3,6 млрд евро, заявила министр обороны Флоранс Парли.

«В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 млрд евро на обновление потенциала оборонных спутников», – цитирует РИА «Новости» выступление Парли в эфире радиостанции Europe 1.

По ее словам, при запусках новых спутников Франция разместит видеокамеры, чтобы «просто знать, кто к нам приближается».

Закон о военном планировании на 2019 –2025 годы предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году.

В пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявляла, что в 2017 году российский спутник пытался шпионить за французско-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военной связи.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что делает на орбите попавший под подозрение российский спутник.