Пашинян прокомментировал возможность вступления Армении в НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, как относится к теме возможного вступления страны в НАТО.

Он подчеркнул, что Армения стремится к «повышению уровня безопасности», этот вопрос решается в рамках «ОДКБ и союзнических отношений с Россией». Сторонники членства в НАТО должны сперва доказать, что ОДКБ и Россия не обеспечивают безопасность Армении, передает «Интерфакс».

Пашинян выразил уверенность, что эффективность ОДКБ и уровень взаимодействия с Россией повысятся, но члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.

Как указывала газета ВЗГЛЯД прогнозы радикальных пессимистов внутри России пока не оправдались: Пашинян не вывел Армению из ЕАЭС, не тронул российскую военную базу и не заявил о намерении привести Армению в НАТО.