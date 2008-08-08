Курортный Зеленоградск дал новые возможности детям с ограниченными возможностями

Уникальный концерт состоялся в известном калининградском курорте – Зеленоградске. В составе настоящего симфонического оркестра получили возможность выступить дети с ограниченными возможностями.

8 сентября, в День города, в калининградском Зеленоградске состоялся необыкновенный концерт. На главной площади курортного городка в составе Калининградского симфонического оркестра выступили дети с ограниченными возможностями. Несмотря на капризы погоды, послушать классику в исполнении необычного сводного коллектива собралось более 7 тыс. зрителей. И все же из-за сильного дождя концерт прошел по сокращенной программе.

«Идея сыграть вместе с профессиональными музыкантами родилась не сразу, – рассказала инициатор акции журналистка Елена Волова. – Конечно боялись, что ничего не получится. Первая уверенность в успехе пришла, пожалуй, в начале июня, когда вместе с коллегами из медиа-группы «Западная пресса» решились провести радиомарафон «Страна других». Тогда на весь день 1-го июня юные ведущие заменили нас –журналистов и интервьюировали известных в области людей. Делали это с азартом и весьма профессионально. Не стеснялись задавать острые вопросы гостям студии, в том числе и губернатору региона. Тогда-то мы и убедились: эти детки могут все. Нашу идею поддержал и руководитель оркестра Аркадий Фельдман.

Главная задача проекта – показать, что все дети должны иметь равные возможности, в том числе для столь тонкого творчества, к которому относится исполнение классической музыки.

У каждого из шести особенных оркестрантов, выступивших в субботу на сцене, конечно же, своя судьба и своя история. Кто-то из них мечтает стать профессиональным музыкантом, кто-то просто занимается музыкой для души. Каждому из них была предоставлена возможность выступить с сольными номерами. Зрители, среди которых было немало людей с ограниченными возможностями, искренне аплодировали оркестрантам.

«По-настоящему благодарен юным музыкантам и всем, кто принял участие, за такой замечательный концерт, – сообщил глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой. – Они добавили нашему доброму празднику еще больше тепла и человечности. Честно говоря, поражен, что ребята вместе с профессионалами блестяще исполняли сложные произведения Гайдна, Хачатуряна, Бизе. Конечно же, мы всегда будем рады видеть их у себя. Не только как музыкантов, но и в качестве туристов. Тем более, что в рамках программы «Доступная среда» в Зеленоградске для отдыхающих созданы все необходимые условия.