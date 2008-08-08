Минобороны раскрыло подробности готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе

Террористы утвердили сценарий готовящейся химической атаки в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Сигналом для инсценировки должна быть команда от «зарубежных друзей сирийской революции», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что участники атаки должны быть готовы к ее осуществлению вечером 8 сентября.

По данным Минобороны, в пятницу командном пункте террористов, находящемся в районе школы «Аль-Вахда» в Идлибе, прошла сходка лидеров группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра», запрещена в России) и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в России). .В ней участвовали местные координаторы «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»), передает РИА «Новости».

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», – сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации сообщал, что в районе Идлиба действуют до 45 бандформирований.