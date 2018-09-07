Пенсионные изменения окажут существенное влияние на рост ВВП России

Изменения в пенсионной системе добавят 1,5% к росту ВВП России в течение шести лет, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В эфире телеканала РБК Орешкин сообщил, что «кумулятивный эффект» для российской экономики от пенсионных изменений будет накапливаться. «Начиная с 0,1% в 2019 году, в дальнейшем – по 0,3% в год», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бюджет России в первые годы после пенсионных изменений увеличит финансирование Пенсионного фонда.

В четверг Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Предложенные главой государства поправки в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин. Также стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.