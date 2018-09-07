Пожарных заподозрили в сговоре для препятствия следствию по Кемерово

Между сотрудниками МЧС может существовать сговор с целью ввести в заблуждение следствие по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», предположил представитель СК.

«Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были (на пожаре). Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать фактических данных», – цитирует ТАСС выступление представителя СК на заседании суда.

Заседание было посвящено вопросу продления меры пресечения начальнику караула пожарно- спасательной части №2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Представитель СК также отметил, что подозрения о наличии сговора проверялись, данные об этом есть в материалах дела. По его словам, «друзья» фигурирующих в деле пожарных «терроризируют потерпевших» в соцсетях.

В то же время адвокат Генина попросила приобщить к материалам дела ходатайство коллектива ГУ МЧС по Кемеровской области, которые поручаются за то, что он будет «в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, иным путем не препятствовать производству по делу». Поручительство подписано врио начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Алексеем Шульгиным.

Она представила также поручительство от 206 неравнодушных граждан. И обращение представителей сибирского отделения организации «Офицеры России» с просьбой назначить не связанную с содержанием под стражей меру пресечения.

В свою очередь следствие потребовало продлить арест Генина на месяц, до 11 октября 2018 года. Дело в его отношении выделено в отдельное производство, срок следствия был продлен.

В мае начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина доставляли в московский Институт им. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного. В апреле Генин был арестован.

Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», во время которого погибло 60 человек, проходят 11 человек, в том числе бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, электрик Александр Никитин, технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, отвечавший за противопожарную безопасность в ТЦ.