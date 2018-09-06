Умер голливудский актер Берт Рейнольдс

Во Флориде на 83-м году жизни умер американский актер Берт Рейнольдс, который считался одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда в конце 1970-х годов.

По данным портала TMZ, Рейнольдс перенес сердечный приступ, после чего был экстренно доставлен в больницу во Флориде, однако спасти актера не удалось, передает РИА «Новости».

Рейнольдс в разные периоды своей карьеры с одинаковой легкостью играл настоящих мужчин с каменными лицами и задиристых, бойких на язык «своих» парней. Внешность (темные волосы и смуглая кожа, твердо сжатые губы) и манера игры очень часто позволяли ему играть индейцев.

Рейнольдс снялся в более чем пятидесяти фильмах. Наиболее известен по главной роли в трилогии «Полицейский и бандит» и по роли второго плана в драме «Ночи в стиле буги», принесшей ему номинацию на «Оскар». Лауреат двух премий «Золотой глобус» (1992, 1998) и премии «Эмми» (1991).