Мужчина на севере Москвы устроил серию нападений с молотком на прохожих

Московские следователи начали проверку сообщений о нападении неадекватного мужчины с ножом и молотком на прохожих на севере столицы.

«Следственными органами ГСУ России по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается на сайте московского СК.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что на севере Москвы неизвестный мужчина нападает на прохожих с молотком и ножом. Отмечалось, что, несмотря на неоднократные обращения местных жителей в правоохранительные органы, сотрудниками полиции меры по пресечению и предупреждению преступных действий мужчины не принимались.