Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Станции метро Москвы восстановили работу после проблем с освещением
Московское метро возобновило штатную работу двух станций после сбоев
На столичных станциях «Третьяковская» и «Марксистская» после кратковременного снижения освещенности восстановили работу оборудования и эскалаторов.
Станции метро «Третьяковская» и «Марксистская» работают в штатном режиме после временного снижения уровня освещенности, передает РИА «Новости». На короткое время на платформах этих станций были снижены уровень освещенности и остановлены эскалаторы.
В пресс-службе столичной подземки сообщили: «Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования».
В метро также отметили, что угрозы безопасности пассажиров и движению поездов не возникало. Ранее в Telegram-каналах появлялись видео с отключением эскалаторов на этих станциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после сбоя инфраструктура метро Москвы заработала в штатном режиме, ранее сайт метро Москвы начал перенаправлять пользователей на ресурс Укржелдорог, а на станции «Савеловская» из-за пожара пострадала одна пассажирка.