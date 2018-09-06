Слесарь на Украине осужден за вирус Petya

Суд украинского города Никополь приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно за организацию массовой кибератаки на украинские компании с помощью вируса Petya, повлекшей большие убытки.

Украинский гражданин обвинялся по статье УК Украины «Создание с целью использования, распространения или сбыт вредных программных или технических средств, а также их распространение и сбыт». Обвиняемый полностью признал вину, передает ТАСС.

Подсудимый будет находиться под надзором специальных органов пробации, в течение года ему предстоит периодически являться для регистрации в уполномоченный орган и сообщать об изменении места жительства, учебы или работы.

По данным местных СМИ, мужчина работал телемастером, а затем инженером сервисного центра по ремонту компьютеров и слесарем контрольно-измерительных приборов в ООО «ПК Днепровский». Известен как видеоблогер, публикует обзоры о ремонте компьютера.

Вирус Petya атаковал украинские компании прошлым летом. Эта атака стала самой массовой за последние годы. Из-за вируса оказалась парализована работа банков и государственных учреждений, платежных систем компаний и торговых сетей по всей Украине.