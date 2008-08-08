На вопрос о рубле Орешкин ответил анекдотом про Брежнева

Министерство экономического развития не видит ни одной долгосрочной причины для серьезного ослабления рубля, сказал глава ведомства Максим Орешкин и рассказал анекдот.

«Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль – одна из самых слабых валют», – на Московском финансовом форуме сказал Орешкин, вспомнив анекдот. «Брежнев бежит кросс, и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца, а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля – пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», – приводит его слова Ura.ru.

По словам Орешкина, рубль далеко не является наихудшей валютой развивающихся рынков. «Запас прочности предотвратит волатильность рубля», – приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что у ослабления рубля есть положительные стороны – в частности, это будет стимулировать экспорт.

Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития заложило в уточненный макропрогноз до 2024 года сохранение действующих санкций, при этом министерство не закладывало их возможное ужесточение.

Он согласился с оценкой ЦБ и сообщил, что инфляция в России в первом квартале 2019 года может составить 4,5–5% в годовом выражении. Вклад фактора повышения НДС с 1 января оценивается в 0,3%.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 6 копеек – до 68,31 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 79,37 рубля. Нефть Brent с утра подешевела до 77,22 доллара за баррель.