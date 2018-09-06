Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 6 копеек – до 68,31 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 79,37 рубля.

Нефть Brent с утра подешевела до 77,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».