Россия собралась заказать новую версию двигателей у украинской «Мотор Сич»

Производитель самолетов-амфибий Бе-200 – Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) – собирается заказать у украинского производителя двигателей – компании «Мотор Сич» – новую версию двигателя Д-436.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин. Он отметил, что сотрудничество с украинской компанией является плодотворным. «С ними продолжаем развивать программу по 436-м двигателям путем замены, возможно, в ближайшем будущем на двигатель 436-178», – сказал он.

Он сообщил, что в настоящее время идут поставки реверсивного устройства на двигатель 436, что позволит самолетам Бе-200 останавливаться на воде без глиссирования.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров.

Ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что украинский двигатель на вертолете Ми-26 заменят на российский в 2023 году.