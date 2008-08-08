В Крыму рассказали о тайком приезжающих к ним украинских политиках

Украинские чиновники втихаря ездят на отдых в Крым, у некоторых из них на полуострове есть дома, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают не только летом», – цитирует РИА «Новости» Черняка.

Он отметил, что на Украине прекрасно понимают, что происходит в Крыму: «Украинцы, приезжающие в Крым, видят одну картинку: как регион развивается, как регион преобразовывается на глазах», – сказал он.

Между тем первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала СБУ проверить контакты депутата «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, который признался, что был на отдыхе в Крыму.

«Нужно узнать о контактах этого человека, который якобы представляет украинский парламент, с кем он там общался», – обратилась она к СБУ.

Ранее в четверг депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий рассказал телеканалу NewsOne, что съездил на отдых в Крым и расспросил местных жителей о том, почему они не хотят назад.