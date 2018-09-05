Под Челябинском кошку обвинили в убийстве младенца

Жители Златоуста Челябинской области обвиняют кошку в убийстве месячного младенца – она якобы запрыгнула на его лицо и ребенок задохнулся.

Младенец скончался в одном из частных домов Златоуста вечером 4 сентября. Тело обнаружила мать. Следов насильственной смерти не обнаружено, сообщается на сайте СУ СК по региону.

Позже выяснилось, что родственники винят в гибели ребенка кошку, которая могла сесть на лицо младенцу и тем самым его удушить, сообщает Ura.ru.

Перед смертью мальчика занесли в дом после прогулки и оставили в коляске. После этого к ребенку запрыгнула кошка, а когда ее оттуда прогнали, младенец был уже мертв.

Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.