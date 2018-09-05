Подозреваемые в отравлении Скрипалей выбрали один из худших отелей в Лондоне

Если верить следователям Скотланд-Ярда, подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов провели две ночи в отеле CityStay на вокзале на востоке Лондона, который, судя по отзывам, оказался одним из худших в городе.

Утверждается, что в номере Петрова и Боширова в CityStay нашли следы «Новичка». Судя по отзывам и фотографиям отеля, номер в отеле очень тесный. В нем две кровати, между ними столик. Отзывы постояльцев свидетельствуют о том, что в отеле грязный душ, рваные ковры, постоянный уличный шум, проблемы с освещением и обшарпанная мебель, сообщает «Московский комсомолец».

Номер на двоих на две ночи стоит там около 154 долларов, в некоторых комнатах нет своей ванной – только общая.

«Внутри оказалось грязно, темно и мрачно. Комнату я просила на первом этаже, потому что у меня проблемы с ногами. В итоге пришлось идти через замусореный двор и преодолеть три пролета сырых ступенек. Я включила свет, но он не работал», – написала в отзывах одна из посетительниц отеля, отметив, что ей дали лучший номер.

Другие утверждают, что видели в отеле мышей, которые забегают в номера.

От отеля до вокзала Ватерлоо, откуда идут поезда в Солсбери, 10 километров – почти полчаса на метро.

Ранее в сети появились подробности о личности Боширове и Петрове.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.

При этом российские блогеры заметили странные нестыковки на фотографиях Боширова и Петрова.