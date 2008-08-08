Химик высмеял заявления британцев о следах «Новичка» в лондонском отеле

«Если никто больше не пострадал – это малоправдоподобная история. Это абсолютно нереально», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, химик Игорь Никулин, комментируя сообщения британской прессы о найденных следах «Новичка» в отеле, где остановились Александр Петров и Руслан Боширов

«Во-первых, пострадавшие появились бы сразу, еще в первый день. Ведь кто-то же в их номер заходил, хотя бы та же уборщица. Во-вторых, все это выяснилось спустя большое количество времени, что тоже сомнительно», – считает Никулин.

«Похоже, что Скотленд-Ярд «облажался». А вообще все это напоминает боевую гречку. Страшное оружие Кремля», – иронизирует Никулин.

Отметим, что британская Би-би-си в своей публикации указала, что «комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы «Новичка» в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека».

Однако Никулин поставил под сомнение такое заявление британцев.

«Это какие-такие количества? Вспомните историю с отравлением Литвиненко. Там же тоже кто-то ходил по следам и оставлял следы полония. Но обнаружить полоний крайне сложно: для этого надо точно знать, где его нанесли и с расстояния нескольких сантиметров его можно обнаружить. В случае с «Новичком» 1 микрограмма хватило для гибели человека, который с этим веществом хоть как-то соприкоснулся», – подчеркнул эксперт.

В то же время Никулин допускает, что «кто-то прошелся и специально оставил следы», однако в таком случае «пострадавших было бы гораздо больше по той причине, что это одно из наиболее токсичных веществ».

«Потому тут либо Скотленд-Ярд совсем «облажался», либо они фальсифицируют доказательства», – заключил Никулин.

Напомним, в среду, после того как прокуроры Великобритании заявили, что в попытке убийства Скрипалей в Солсбери подозреваются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, Мэй заявила, что они якобы являются офицерами ГРУ. Она также предположила, что их имена вымышлены.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве. В Кремле указали на противоречивость информации.