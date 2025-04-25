Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке
Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.