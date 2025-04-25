Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
В октябре вышел на свободу Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» террористами, он покинул колонию спустя 22 года заключения, сообщили в правоохранительных органах.
Межиев вышел на свободу 28 октября после полного отбытия срока наказания. В 2004 году суд приговорил его к 22 годам лишения свободы за подрыв автомобиля рядом с «Макдональдсом» в Москве и пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признал свою вину в совершении инкриминируемых действий. Общее наказание исчислялось с ноября 2002 года, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.
За несколько дней до этого у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве был взорван автомобиль. Один человек погиб и восемь пострадали.