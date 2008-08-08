Звезда «Что? Где? Когда?» неожиданно покинул игру

Один из игроков клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в социальных сетях о том, что больше не появится в передаче и будет искать новую «игрушку».

«Игра, изменившая жизнь. Игра, подарившая главные встречи в жизни. Игра, научившая многому. Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок - отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое. Из-за стола, говорят, надо вставать с легким чувством голода. Из-за игрового - тоже. Попробую найти новую игрушку на следующие 20 лет», – сообщил Аскеров на своей странице в Facebook.

Играть в телеклубе «Что? Где? Когда» Аскеров начал с 28 ноября 1998 года. Неоднократно он получал приз как лучший игрок команды. Также стал обладателем «Хрустальной совы» в 2001 году, когда бы в составе команды Алексея Мухина.

С 2016 года Аскеров стал капитаном собственной команды. В январе 2018 года ему присвоили звание гроссмейстера в бакинском клубе ЧГК, назвав лучшим игроком первого пятилетия существования игры в Азербайджане.