Полиция разъяснила историю с гибелью кота из шоу-театра в Благовещенске

Кота из шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске могли убить бездомные собаки, полагают в полиции.

«Предварительно установлено, что в здании, в котором располагается шоу-театр, производится ремонт. Животные на время ремонта перемещены в дворовые строения. При этом коты находятся на свободном выгуле, самостоятельно приходят и уходят. На балансе в данной организации не стоят», – цитирует начальника отдела информации и общественных связей МВД по Амурской области Инну Карташову РИА «Новости».

Она отметила, что сотрудник театра нашел «труп кота с многочисленными рваными ранами». Эти травмы могли быть нанесены животными. «Жители района, в котором произошел инцидент, рассказали о бездомных собаках, которые здесь постоянно обитают», – сказала она.

Полиция начала проверку после того, как сотрудница театра написала в соцсетях о якобы гибели 12 котов театра. Как пояснили в полиции, женщина написала пост, так как была расстроена тем, что «за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб».

Сейчас пост удален.

В понедельник сообщалось, что 12 кошек шоу-театра «Котовасия», Благовещенске были найдены убитыми, до этого у сотрудников заведения был конфликт с местными подростками.

Однако позже в театре уточнили, что утром 3 сентября мертвым в вольере был найден один кот, а остальные животные исчезли. При этом дверь вольера была взломана.