Неизвестные убили 12 кошек шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске

В Благовещенске 12 кошек шоу-театра «Котовасия» найдены убитыми, сообщают СМИ.

Сообщается, что перед нападением неизвестных на театр у сотрудников произошел инцидент с соседскими подростками, сообщает АСН24.

В здании, где находятся животные, идет ремонт. Кошек переселили в уличные вольеры на огороженной забором территории.

Из-за ремонта запись детей на новый учебный год велась у парковки того же здания. Во время записи подростки, которые играли на близлежащей детской площадке, попали мячом в вазу с цветами на столе преподавателя.

Председатель родительского комитета Елена Коробкова сообщила, что «на замечание отреагировала молодая девушка», которая «вела себя очень вызывающе».

«Агрессивно спрашивала: «А где им еще играть?». Но ведь и мы не находились на детской площадке», – сказала Коробкова.

Кроме того, она сообщила, что была «негативная реакция» 2 сентября.

«Нам предъявили: «Что вы тут расселись на парковке»? Ну а где нам сидеть и детей принимать, если здание закрыли на ремонт? Это ведь территория стоянки, которая принадлежит нашему зданию», – сообщила Коробкова.

Утром 3 сентября сотрудники обнаружили, что дверь вольера выломана, а кошки убиты. В театре считают, что кошек могла загрызть собака, но запустить ее на территорию театра могли только люди.