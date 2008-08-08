Неизвестные убили 12 кошек шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске

Взгляд
4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 00:42  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
Перейти а раздел…

В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
Перейти а раздел…

Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...

      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина захотела пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
          Задержанный за убийство полицейского в метро Москвы изменил показанияПоявились подробности нападения на российского военкора в прямом эфиреПрезидент ВТБ извинился за оскорбление экс-главы МИД БританииАнонсированы испытания российского ракетного «Царь-двигателя»
          Ополченец рассказал о ситуации в ДНР в связи с приездом следователей из РоссииРогозин рассказал о «явном воздействии на обшивку «Союза»Орнелла Мути захотела гражданство РоссииСтали известны подробности загадочного визита главного раввина России в Тегеран
          В разработках Маска нашли советские технологииПредложение Тимошенко «взбесило» ПорошенкоФСБ обозначила подозреваемых в организации убийства ЗахарченкоВ Кремле высказались о попытках разведки США вербовать граждан России

          Главная тема


          Нужно ли России разваливать Евросоюз

          подлое преступление


          Почему охрана Захарченко оказалась бессильна

          армия и вооружение


          Британские броневики оказались «огромной тратой денег впустую»

          церковный раскол


          Патриарх Варфоломей назвал «вмешательство» Москвы в дела Киева «неканоническим»

          патриотический угар


          Фильм о высадке на Луну оказался «пощечиной американскому обществу» и «подарком для России»

          дело скрипаля


          Лавров снял шляпу перед британскими дипломатами

          «Саша, брат»


          Сурков обратился к Захарченко «как к живому»

          «подлое убийство»


          Поклонская назвала имя убийц Захарченко

          свержение асада


          Опубликована секретная директива ООН по Сирии

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Неизвестные убили 12 кошек шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске

             3 сентября 2018, 23:27
          Фото: Rebecca Droke/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Благовещенске 12 кошек шоу-театра «Котовасия» найдены убитыми, сообщают СМИ.

          Сообщается, что перед нападением неизвестных на театр у сотрудников произошел инцидент с соседскими подростками, сообщает АСН24.

          В здании, где находятся животные, идет ремонт. Кошек переселили в уличные вольеры на огороженной забором территории.

          Из-за ремонта запись детей на новый учебный год велась у парковки того же здания. Во время записи подростки, которые играли на близлежащей детской площадке, попали мячом в вазу с цветами на столе преподавателя.

          Председатель родительского комитета Елена Коробкова сообщила, что «на замечание отреагировала молодая девушка», которая «вела себя очень вызывающе».

          «Агрессивно спрашивала: «А где им еще играть?». Но ведь и мы не находились на детской площадке», – сказала Коробкова.

          Кроме того, она сообщила, что была «негативная реакция» 2 сентября.

          «Нам предъявили: «Что вы тут расселись на парковке»? Ну а где нам сидеть и детей принимать, если здание закрыли на ремонт? Это ведь территория стоянки, которая принадлежит нашему зданию», – сообщила Коробкова.

          Утром 3 сентября сотрудники обнаружили, что дверь вольера выломана, а кошки убиты. В театре считают, что кошек могла загрызть собака, но запустить ее на территорию театра могли только люди.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............