Белый дом пригрозил Сирии «быстрой реакцией» на применение химоружия

США быстро отреагируют, если президент Сирии Башар Асад «решит использовать химическое оружие», заявили в Белом доме.

«Наша позиция заключается в том, что если президент Башар Асад решит вновь использовать химическое оружие, то США и наши союзники ответят быстро и решительно», – приводит ТАСС заявление Белого дома.

США наращивают силы в восточном Средиземноморье, у берегов Сирии – туда направилась уже третья атомная подводная лодка американских ВМС с ракетами «Томагавк», также находятся несколько эсминцев с аналогичным вооружением.

Кроме того, появились сведения о подготовленном перечне объектов в Сирии для нанесения по ним ударов.