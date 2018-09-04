Facebook заблокировал пост спикера парламента Крыма о Захарченко

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Facebook заблокировал его публикацию о гибели главы ДНР Александра Захарченко; в посте он обвинил в произошедшем киевские власти.

В публикации на Facebook Константинов заявил, что киевский режим убийством Захарченко переступил черту, за которой «невозможно игнорировать его (Киева) бандитскую, террористическую природу». Украину он назвал «огромной базой терроризма», отметив, что эта страна угрожает безопасности самой России и ее граждан, передает РИА «Новости».

«Мое заявление было опубликовано в пятницу вечером в Facebook, а на следующий день было заблокировано. Сегодня они сами без меня сняли это заявление. Мы сейчас восстановили ссылку», – сказал Константинов.

Он заявил, что Facebook проводит политику двойных стандартов, в частности, не трогая заявления украинских политиков в адрес крымчан с угрозами физической расправы. Свое же заявление он назвал констатацией «факта, который и так всем известен».

2 сентября сообщалось, что Facebook заблокировал аккаунт политолога Владимира Корнилова, который написал о прощании с убитым в результате теракта главой ДНР Александром Захарченко.

Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Также погиб его телохранитель, пострадали еще 12 человек.