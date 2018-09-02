Facebook заблокировал аккаунт политолога за пост о прощании с Захарченко

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт политолога Владимира Корнилова, написавшего о прощании Донецка с убитым в результате теракта главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

«И снова забанен на ФБ за пост о сегодняшнем прощании с Захарченко. И снова на 30 дней. Так что читайте меня только в «Твиттере» и в «ВК», – написал Корнилов.

Политолог опубликовал скриншот своего поста, который «противоречит нормам» Facebook: «Тимофеев настоящий воин! Несмотря на тяжелые ранения и множественные ожоги, пришел на своих ногах проститься с погибшим побратимом!»

Тимофеев настоящий воин! Несмотря на тяжелые ранения и множественные ожоги, пришёл на своих ногах проститься с погибшим побратимом! pic.twitter.com/a4C4eFCiqj — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 2 сентября 2018 г.

Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Жертвой взрыва, помимо главы ДНР, стал его телохранитель. Пострадали 12 человек, в том числе заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев. Несмотря на полученные ранения, Тимофеев в воскресенье пришел проститься с Захарченко.

Ранее на этой неделе прокатилась волна блокировок российских журналистов и блогеров в Facebook. Так, в понедельник без объяснения причин соцсеть удалила основной аккаунт Анатолия Шария, на который были подписаны несколько сотен тысяч человек. Позже аккаунт Шария восстановили.

В четверг за использование «обычного русского слова на букву «х» из пяти букв» заблокировали писателя Захара Прилепина и блогера и радиоведущего Максима Кононенко.