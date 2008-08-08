Аккаунт Шария в Facebook восстановлен

Facebook восстановил страницу украинского медиаэксперта Анатолия Шария, ранее удаленную без объяснения причин.

Страница Шария доступна по прежней ссылке, сохранились все записи (последняя – от 21 августа).

В Twitter Шарий восстановление страницы прокомментировал крайне лаконично.

ой — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 27 августа 2018 г.

На YouTube Шарий выступил с небольшим заявлением по поводу оперативного восстановления страницы. Он сообщил, что Facebook извинился и вернул аккаунт, хотя он по-прежнему заблокирован.

Facebook в понедельник удалил основной аккаунт Анатолия Шария, на страницу подписаны несколько сот тысяч человек. Страница была удалена без объяснения причин.

Шарий прокомментировал ситуацию с удалением аккаунта в интервью газете ВЗГЛЯД.