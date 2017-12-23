Анатолий Шарий: Проблему с блокировкой в «Фейсбуке» я решу максимально быстро и жестко

«Я уверен на сто процентов, что это делается в администрации президента Украины. Интересно, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. А я мешаю Порошенко», – так медиаэксперт Анатолий Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД прокомментировал удаление своего аккаунта в Facebook.

Социальная сеть Facebook в понедельник удалила основной аккаунт медиаэксперта Анатолия Шария. На эту страницу были подписаны несколько сот тысяч человек. В чем причина таких мер, соцсеть никак не пояснила. «Без объяснения причин, без писем, без уведомлений», – отметила в своем Facebook супруга Шария Ольга.

Безосновательные блокировки уже стали своего рода визитной карточкой Facebook. Так, без особых причин уже были удалены аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и многих других российских частных лиц, политиков и организаций в иностранных социальных сетях. Зачастую подобные действия прикрываются, например, борьбой с российским якобы вмешательством в дела других стран. При этом, как ни странно, Facebook не только восстановил страницу, посвященную памяти участников латышского добровольческого легиона СС, но и извинился за блокировку сообщества.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, Facebook, Instagram и большинство других соцсетей при регистрации предупреждают (но мало кто это читает), что никаких прав у пользователей, по сути, нет – только лишь обязанности и некоторые гарантии от владельцев. Поэтому в случае с блокировками и удалениями аккаунтов надеяться на «справедливость» абсолютно бессмысленно.

Газета ВЗГЛЯД обсудила с Анатолием Шарием, с чем может быть связана блокировка его аккаунта в Facebook и как он относится к политике, которую проводит соцсеть и ее основатель Марк Цукерберг.

ВЗГЛЯД: Анатолий Анатольевич, расскажите поподробнее, что произошло с вашими аккаунтами в Facebook и что вы планируете предпринять в связи с этим?

Анатолий Шарий: Атака на меня началась несколько дней назад. Что интересно, это практически совпало с призывом Порошенко включаться в информационную войну. Вначале они заблокировали мой верифицированный аккаунт. Потом на него пришло еще несколько жалоб, причем за комментарии, оставленные в 2012 году. То есть Facebook тогда это разрешал, потом начал запрещать. И они его заблокировали на 30 дней, а на меньше у меня и не блокируют.

Затем я сделал второй аккаунт – у них это разрешено. Но его моментально заблокировали, потому я якобы выдаю себя за другое лицо. Я отправил документы, подтверждающие личность. И сегодня без предупреждения, без каких-либо уведомлений, без пояснений они удалили верифицированный аккаунт, где было почти 280 тысяч подписчиков. Они его просто удалили. Причем они не могли его удалить за нарушение правил сообщества, потому что я и так был в бане и не мог ничего нарушить.

ВЗГЛЯД: Как вы думаете, кто именно в Facebook отвечает за такую работу?

А. Ш.: Я убежден, я абсолютно уверен, на сто процентов, что это делается Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация президента Украины – прим. ВЗГЛЯД) через людей, которые там находятся и, по всей видимости, которые плюют на возможную потерю рабочего места.

Я не верю в какие-то вселенские заговоры или решение вопроса через Госдеп, но все это делают через людей, которые засели в администрации Facebook. Также интересно, повторюсь, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. И вот таким тупым образом они начинают бороться, пишут жалобы, кляузы, договариваются как-то с администрацией Facebook. Кстати, в 2015 году был удален аккаунт Антона Геращенко за поддержку ИГИЛ*. Он тогда призвал помочь игиловцам и их собратьям, которые находятся в России, заниматься террористической деятельностью.

За поддержку ИГИЛ его аккаунт был сразу удален, но уже через час его восстановили.

То есть это однозначно указывает на то, что у них есть прямая связь с администрацией Facebook, потому что такого не бывает, чтобы кому-то через час или два часа восстановили аккаунт.

ВЗГЛЯД: В недавнем прошлом YouTube блокировал ваш канал. Затем Facebook стал все чаще блокировать ваш аккаунт. Для чего они это делают и что им это дает на практике?

А. Ш.: Они хотят закрыть мне рот, но они очень тупые. Просто тупорылые бараны. Если бы они хотели разобраться во мне, то им стоило бы начать разбираться с 2011 года. Когда МВД меня зажало в угол, а это было в редакции «Обозревателя»,

я им четко сказал при свидетелях: вы меня посадите – я выйду, вы меня убьете – ну, вы тоже умрете, только умрем мы по-разному.

Потому думать, что меня каким-то образом можно заткнуть – это надо быть абсолютным идиотом, коими они являются.

Они блокировали мне соцсети, но я что делал? Я доходил, благодаря правилу пяти рукопожатий, до родственников создателей этих соцсетей, я просто не хочу называть имен сейчас. Устраивали с ними встречу в Лос-Анджелесе, правда, я в Штаты не летал, но летали мои представители. Мои позиции таким образом укрепляются, потому как то, что я делал для разблокировки публично, – это лишь 5% от той работы, которая была проделана непублично.

Они блокировали, допустим, платежные системы, которыми я пользовался. Но что происходило в итоге? В итоге мы находили живой офис, мы приезжали туда с адвокатами, вели переговоры, и после этого у меня все настолько железобетонно, что сейчас по этим вопросам никаких поползновений нет.

Сейчас они опустились до того, что им срочно надо понять, где я нахожусь физически. Понятно, что я нахожусь под маской,

но если бы даже они узнали, где я нахожусь – они бы познакомились с моей охраной и тем, как они умеют метко стрелять.

Ну что они сделают? Отправят в Европу киллера? Вряд ли. А даже если отправят, повторяюсь, мы все умрем, все под Богом ходим. У меня такое отношение к этому всему.

ВЗГЛЯД: А какую роль в данном случае могут играть чьи-то личные обиды? Например, того же Антона Геращенко или каких-то людей с Банковой?

А. Ш.: Нет, смотреть на ситуацию надо шире и выше. Антон уже все. Вы думаете, мы с ним не общаемся? Мы с ним тоже общаемся. Я думаю, что в последнее время там не он эти вопросы курирует, а Банковая, то есть администрация президента Украины.

Я уже получил фамилию человека, который явно в этом заинтересован – это некто Филатов. Он работает на серьезных ролях в администрации Порошенко (Алексей Филатов, заместитель главы АП Украины с 2014 года – прим. ВЗГЛЯД), и уже где-то полгода он курирует наш вопрос. Мы начали замечать, что движение против меня курируется на серьезном уровне: в судах, в прокуратуре, и это явно уровень АП, а не советника министра МВД. Думаете, я Арсену Авакову чем-то сильно мешаю? Нет, я мешаю Порошенко, и сейчас перед выборами им надо срочно что-то делать.

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Я на связи с ОБСЕ и ООН, пусть пробуют. Они пытаются «накатывать» через европейские структуры, они постоянно пишут доносы, это системная работа. Я не считаю себя персоной, равной Черчиллю, но я думаю, что там будет выделен целый отдел, который получает неплохие зарплаты.

ВЗГЛЯД: Давайте поговорим о пользовательской политике Facebook. Как вы оцениваете систему банов на Facebook, насколько эта система совершенна?

А. Ш.: Я считаю Facebook самой скотской соцсетью из всех, что существуют на сегодняшний день. Такого мерзкого отношения к своим пользователям я нигде не видел. В других соцсетях я видел возможность связаться с модераторами, а здесь этого нет, что говорит о наплевательском отношении.

Они забили весь Facebook рекламой, при этом пользователи не получают ничего с этого. Они захотели внедрить рекламу в видео, использовав гениальную идею: вы распространяете видео, а мы на этом будем зарабатывать.

ВЗГЛЯД: А насколько вы лично зависите от Facebook?

А. Ш.: Лично мне плевать на распространение информации через Facebook, потому что у меня полтора миллиона подписчиков напрямую на канале в YouTube. И на YouTube у меня по 30 тысяч лайков, а на Facebook у меня по две тысячи лайков.

Другое дело, мне в Facebook удобнее общаться с политиками, с депутатами Рады, с некоторыми министрами, я всегда со всеми на связи.

Но я вам гарантирую, что я точно решу этот вопрос, и решу достаточно быстро и максимально жестко. Я никогда не сдаюсь.