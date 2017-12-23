Анатолий Шарий: Проблему с блокировкой в «Фейсбуке» я решу максимально быстро и жестко

Взгляд
27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Анатолий Шарий: Проблему с блокировкой в «Фейсбуке» я решу максимально быстро и жестко

          «Они хотят закрыть мне рот, но они очень тупые», – заметил Шарий   27 августа 2018, 17:05
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Я уверен на сто процентов, что это делается в администрации президента Украины. Интересно, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. А я мешаю Порошенко», – так медиаэксперт Анатолий Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД прокомментировал удаление своего аккаунта в Facebook.

          Социальная сеть Facebook в понедельник удалила основной аккаунт медиаэксперта Анатолия Шария. На эту страницу были подписаны несколько сот тысяч человек. В чем причина таких мер, соцсеть никак не пояснила. «Без объяснения причин, без писем, без уведомлений», – отметила в своем Facebook супруга Шария Ольга.

          Безосновательные блокировки уже стали своего рода визитной карточкой Facebook. Так, без особых причин уже были удалены аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и многих других российских частных лиц, политиков и организаций в иностранных социальных сетях. Зачастую подобные действия прикрываются, например, борьбой с российским якобы вмешательством в дела других стран. При этом, как ни странно, Facebook не только восстановил страницу, посвященную памяти участников латышского добровольческого легиона СС, но и извинился за блокировку сообщества.

          Как уже писала газета ВЗГЛЯД, Facebook, Instagram и большинство других соцсетей при регистрации предупреждают (но мало кто это читает), что никаких прав у пользователей, по сути, нет – только лишь обязанности и некоторые гарантии от владельцев. Поэтому в случае с блокировками и удалениями аккаунтов надеяться на «справедливость» абсолютно бессмысленно.

          Газета ВЗГЛЯД обсудила с Анатолием Шарием, с чем может быть связана блокировка его аккаунта в Facebook и как он относится к политике, которую проводит соцсеть и ее основатель Марк Цукерберг.

          ВЗГЛЯД: Анатолий Анатольевич, расскажите поподробнее, что произошло с вашими аккаунтами в Facebook и что вы планируете предпринять в связи с этим?

          Анатолий Шарий: Атака на меня началась несколько дней назад. Что интересно, это практически совпало с призывом Порошенко включаться в информационную войну. Вначале они заблокировали мой верифицированный аккаунт. Потом на него пришло еще несколько жалоб, причем за комментарии, оставленные в 2012 году. То есть Facebook тогда это разрешал, потом начал запрещать. И они его заблокировали на 30 дней, а на меньше у меня и не блокируют.

          Затем я сделал второй аккаунт – у них это разрешено. Но его моментально заблокировали, потому я якобы выдаю себя за другое лицо. Я отправил документы, подтверждающие личность. И сегодня без предупреждения, без каких-либо уведомлений, без пояснений они удалили верифицированный аккаунт, где было почти 280 тысяч подписчиков. Они его просто удалили. Причем они не могли его удалить за нарушение правил сообщества, потому что я и так был в бане и не мог ничего нарушить.

          ВЗГЛЯД: Как вы думаете, кто именно в Facebook отвечает за такую работу?

          А. Ш.: Я убежден, я абсолютно уверен, на сто процентов, что это делается Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация президента Украины – прим. ВЗГЛЯД) через людей, которые там находятся и, по всей видимости, которые плюют на возможную потерю рабочего места.

          Я не верю в какие-то вселенские заговоры или решение вопроса через Госдеп, но все это делают через людей, которые засели в администрации Facebook. Также интересно, повторюсь, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. И вот таким тупым образом они начинают бороться, пишут жалобы, кляузы, договариваются как-то с администрацией Facebook. Кстати, в 2015 году был удален аккаунт Антона Геращенко за поддержку ИГИЛ*. Он тогда призвал помочь игиловцам и их собратьям, которые находятся в России, заниматься террористической деятельностью.

          За поддержку ИГИЛ его аккаунт был сразу удален, но уже через час его восстановили.

          То есть это однозначно указывает на то, что у них есть прямая связь с администрацией Facebook, потому что такого не бывает, чтобы кому-то через час или два часа восстановили аккаунт.

          ВЗГЛЯД: В недавнем прошлом YouTube блокировал ваш канал. Затем Facebook стал все чаще блокировать ваш аккаунт. Для чего они это делают и что им это дает на практике?

          А. Ш.: Они хотят закрыть мне рот, но они очень тупые. Просто тупорылые бараны. Если бы они хотели разобраться во мне, то им стоило бы начать разбираться с 2011 года. Когда МВД меня зажало в угол, а это было в редакции «Обозревателя»,

          я им четко сказал при свидетелях: вы меня посадите – я выйду, вы меня убьете – ну, вы тоже умрете, только умрем мы по-разному.

          Потому думать, что меня каким-то образом можно заткнуть – это надо быть абсолютным идиотом, коими они являются.

          Они блокировали мне соцсети, но я что делал? Я доходил, благодаря правилу пяти рукопожатий, до родственников создателей этих соцсетей, я просто не хочу называть имен сейчас. Устраивали с ними встречу в Лос-Анджелесе, правда, я в Штаты не летал, но летали мои представители. Мои позиции таким образом укрепляются, потому как то, что я делал для разблокировки публично, – это лишь 5% от той работы, которая была проделана непублично.

          Они блокировали, допустим, платежные системы, которыми я пользовался. Но что происходило в итоге? В итоге мы находили живой офис, мы приезжали туда с адвокатами, вели переговоры, и после этого у меня все настолько железобетонно, что сейчас по этим вопросам никаких поползновений нет.

          Сейчас они опустились до того, что им срочно надо понять, где я нахожусь физически. Понятно, что я нахожусь под маской,

          но если бы даже они узнали, где я нахожусь – они бы познакомились с моей охраной и тем, как они умеют метко стрелять.

          Ну что они сделают? Отправят в Европу киллера? Вряд ли. А даже если отправят, повторяюсь, мы все умрем, все под Богом ходим. У меня такое отношение к этому всему.

          ВЗГЛЯД: А какую роль в данном случае могут играть чьи-то личные обиды? Например, того же Антона Геращенко или каких-то людей с Банковой?

          А. Ш.: Нет, смотреть на ситуацию надо шире и выше. Антон уже все. Вы думаете, мы с ним не общаемся? Мы с ним тоже общаемся. Я думаю, что в последнее время там не он эти вопросы курирует, а Банковая, то есть администрация президента Украины.

          Я уже получил фамилию человека, который явно в этом заинтересован – это некто Филатов. Он работает на серьезных ролях в администрации Порошенко (Алексей Филатов, заместитель главы АП Украины с 2014 года – прим. ВЗГЛЯД), и уже где-то полгода он курирует наш вопрос. Мы начали замечать, что движение против меня курируется на серьезном уровне: в судах, в прокуратуре, и это явно уровень АП, а не советника министра МВД. Думаете, я Арсену Авакову чем-то сильно мешаю? Нет, я мешаю Порошенко, и сейчас перед выборами им надо срочно что-то делать.

          Я на связи с ОБСЕ и ООН, пусть пробуют. Они пытаются «накатывать» через европейские структуры, они постоянно пишут доносы, это системная работа. Я не считаю себя персоной, равной Черчиллю, но я думаю, что там будет выделен целый отдел, который получает неплохие зарплаты.

          ВЗГЛЯД: Давайте поговорим о пользовательской политике Facebook. Как вы оцениваете систему банов на Facebook, насколько эта система совершенна?

          А. Ш.: Я считаю Facebook самой скотской соцсетью из всех, что существуют на сегодняшний день. Такого мерзкого отношения к своим пользователям я нигде не видел. В других соцсетях я видел возможность связаться с модераторами, а здесь этого нет, что говорит о наплевательском отношении.

          Они забили весь Facebook рекламой, при этом пользователи не получают ничего с этого. Они захотели внедрить рекламу в видео, использовав гениальную идею: вы распространяете видео, а мы на этом будем зарабатывать.

          ВЗГЛЯД: А насколько вы лично зависите от Facebook?

          А. Ш.: Лично мне плевать на распространение информации через Facebook, потому что у меня полтора миллиона подписчиков напрямую на канале в YouTube. И на YouTube у меня по 30 тысяч лайков, а на Facebook у меня по две тысячи лайков.

          Другое дело, мне в Facebook удобнее общаться с политиками, с депутатами Рады, с некоторыми министрами, я всегда со всеми на связи. 

          Но я вам гарантирую, что я точно решу этот вопрос, и решу достаточно быстро и максимально жестко. Я никогда не сдаюсь.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

          Комментарии экспертов

          Владимир Соловьев, телеведущий
          Владимир Соловьев, телеведущий
          Кто мы такие, чтобы комментировать деяния великих, независимых, настоящих социальных платформ – которые никому не подчиняются, не ходят на вызовы, и не дают отчеты в Конгресс США? К которым, разумеется, не имеют никакого отношения никакие силовики. Ведь это же никто иной, как сам великий Марк Цукерберг, который является чуть ли ни иконой всего либерального мира. Это никакая не борьба со свободой слова и разными мнениями, а всего лишь такая свободная и вольная трактовка «Фейсбуком» того, что хорошо и что плохо.
          Напомню, что это тот самый Цукерберг, который сказал, что он не считает нужным блокировать антисемитские и отрицающие Холокост посты, поскольку «может быть, это такая точка зрения».
          По всей видимости, Анатолий Шарий позволил себе нечто «более страшное», по мнению Цукерберга, чем отрицание Холокоста. Наверное, он позволил себе отрицание святости украинской власти, и лично мсье Порошенко.
          И только наши либералы могут не увидеть в этом очевидного, грубейшего и пошлейшего нарушения всех базовых канонов, о которых писал небезызвестный французский философ Вольтер – «я ненавижу вашу точку зрению, но я готов отдать жизнь за ваше право ее высказывать.
          Видно, и в Америке французские философы не в моде, да Цукерберг никогда и не притворялся образованным человеком.

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