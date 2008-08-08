Кононенко заблокировали в Facebook за «обычное русское слово»

Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт журналиста и блогера Максима Кононенко. Как и в случае с писателем Захаром Прилепиным, поводом для бана стало «обычное русское слово на букву «х» из пяти букв».

«Забанен на Facebook 30 дней по доносу какой-то мрази, нашедшей древней пост с запрещенным словом на «х». Из пяти букв», – сообщил Кононенко в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что в последнее время «ничего такого» про Украину не писал, зато «вызвал страшный разрыв пуканов» своим отношением к изменениям в пенсионной системе. Он выразил уверенность в том, что донос на него написали именно те, кто выступает против такой позиции. «Что еще хуже, поскольку когда русский пользуется таким негодным методом, чтобы заткнуть оппонента – это позор», – добавил он.

Кононенко призвал своих читателей «прибить» все посты с употреблением слова на букву «х». «Среди нас так много завистливых тварей», – посетовал он.

Журналист также дал ссылку на его резервный аккаунт на Facebook.

Ранее в четверг писатель Захар Прилепин сообщил о блокировке своего аккаунта в этой социальной сети за использование «обычного русского слова на букву «х» из пяти букв». Он заявил, что это абсурдная и идиотическая ситуация, не достойная ни Цукерберга, ни Facebook, ни нового времени, а достойная чего-то среднего между произведениями Зощенко и Оруэлла.

В понедельник Facebook без объяснения причин удалил основной аккаунт Анатолия Шария, на который были подписаны несколько сотен тысяч человек. Он выразил уверенность в том, что инициатива блокировки созрела в недрах администрации президента Украины. Позже аккаунт Шария восстановили.