Прилепина заблокировали в Facebook за «обычное русское слово на букву «х» из пяти букв»

«Это абсурдная и идиотическая ситуация, не достойная ни Цукерберга, ни Facebook, ни нового времени, а достойная чего-то среднего между произведениями Зощенко и Оруэлла», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД блокировку своего аккаунта в соцсети писатель Захар Прилепин.

На странице российского писателя Захара Прилепина в Facebook появилось сообщение о блокировке:

«Дорогие друзья. Я на месяц заблокирован в Facebook. Как обычно, за одно обычное русское литературное слово на букву «х» из пяти букв».

В разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД Прилепин подчеркнул, что его аккаунт уже неоднократно блокировали за «слово на букву «х» (этнофолизм, шутливое прозвище для украинца – прим. ВЗГЛЯД).

«Конечно же, в этом бане есть украинский след, и это легко проследить: там одни и те же люди пишут одни и те же доносы и за слово «хохол» меня блокируют уже пятый раз. Я все время забываю, что его нельзя произносить, и в каком-то комментарии случайно его произнес. Это было месяц назад. Они его разыскали, и меня забанили», – отметил писатель.

По словам Прилепина, политику бана в Facebook он расценивает как анекдот, потому что за слова «кацап» или «москаль» никакого бана не следует.

«Не банят и за миллионы других слов, стилистически низкой лексики, табуированных слов, из которых неугодное только слово «хохол», которое употребляли Пушкин, Гоголь, Достоевский, а у нас это слово является предметом бана. Это абсурдная и идиотическая ситуация, не достойная ни Цукерберга, ни Facebook, ни нового времени, а достойная чего-то среднего между произведениями Зощенко и Оруэлла», – подытожил Захар Прилепин.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что соцсеть Facebook удалила основной аккаунт журналиста Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тыс. человек. Шарий связал блокировку аккаунта с действиями украинского президента Петра Порошенко.

Блогер прокомментировал ситуацию с удалением аккаунта в интервью газете ВЗГЛЯД.