МИД заявил о близости информресурсов США к нарушению законодательства России

Москва проинформирует США о том, что американские информационные ресурсы находятся «в миллиметре» от нарушения избирательного законодательства России, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко.

«Разумеется, у нас же здесь согласованное мнение выработано, что понятие электоральный суверенитет – это не только понятие, но это должен быть принцип, который используется всеми цивилизованными государствами», – заявил Нестеренко, отвечая на вопрос, фиксируются ли попытки вмешательства США в выборы в России.

По его словам, Москва проинформирует Вашингтон о том, что действия его информационных средств «близки к нарушению российского законодательства», передает РИА «Новости».

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что портал YouTube в настоящее время выступает в качестве связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

Он пояснил, что иностранные интернет-гиганты, такие как Google, предоставляют «практически неограниченные возможности» ряду «заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц», которые делают «попытки привлечения к незаконной деятельности пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что ЦИК и Роскомнадзор направили Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.