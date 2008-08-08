Google предостерегли от вмешательства в российские выборы

Прокуратура предупредила корпорацию Google о недопустимости вмешательства в российские выборы, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

«Роскомнадзор проинформировал о возможных нарушениях законодательства со стороны компании Google. Мы, в свою очередь, тоже отреагировали: прокуратурой Центрального округа Москвы внесено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах», – сказал он, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо в Google отправила и Центральная избирательная комиссия РФ.

«Центральная избирательная комиссия России направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона № 67 «Об основных гарантиях...». Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября, в день голосования, на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», – заявил член ЦИК Александр Клюкин.

Она пояснил, что Центризбирком проинформировал Google о том, что «такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах в нашей стране, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день, то есть так называемый день тишины, запрещены».

На просьбу одного из участников совещания уточнить, получен ли какой-то ответ от компании, член ЦИК сообщил, что ответа пока нет.

Кроме того, стало известно, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во вторник обсудит электоральную защиту накануне единого дня голосования, речь может идти и о компании Google. Заседание пройдет во вторник с участием представителей Генпрокуратуры, Минюста, ФАС, МИД, Роскомнадзора.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября – будут избраны представители властей разного уровня: депутатов в Госдуму РФ, в региональный парламент, в нескольких регионах состоятся выборы глав субъектов. По итогам этих выборов комиссия намерена собраться вновь для обсуждения хода избирательной кампании.